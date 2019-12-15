بعد شفاء الفنانة إليسا منه: كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي

بشرى سارة، زفتها الفنانة اللبنانية إليسا إلى جمهورها، بتعافيها من مرض سرطان الثدي، خلال حفلها الغنائي بجامعة مصر، مساء أمس، عقب رحلة طويلة من الشفاء والتعافى دامت لأكثر من عام، وسط محبة ودعم وتعاطف من محبيها وأصدقائها في الوسط الفني.

وفيما يلي أبرز أعراض وأسباب وطرق علاج وآليات تحديد المرض، وفقا لما ذكره موقع "ماينو كلينك" الطبي، خلال الفقرات التالية:-

أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي

- ظهور كتلة غير مؤلمة في الثدي.

- نزول إفرازات صفراء اللون من الحلمة، وقد تكون مخلوطة بالدم.

- تغير لون الحلمة والجلد.

- تشققات أو انكماشات في الحلمة.

- ظهور أورام تحت الإبط.

أسباب الإصابة بمرض سرطان الثدي

- أسباب وراثية في العائلة، مرتبطة بالتاريخ المرضي للعائلة.

- الإصابة بخلل جيني، يؤدي إلى تكاثر الخلايا السرطانية.

تحديد مرحلة مرض سرطان الثدي

توجد 4 مراحل من الإصابة بسرطان الثدي، أبسطها المرحلة الأولى، وأشدها المرحلة الأخيرة، ويجري الطبيب فحوصات معينة، لتحديد المرحلة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب

- اختبارات الدم

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- تصوير شعاعي للثدي

- تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي

- فحص العظام

- فحص "CT"

-التصوير "PET"

طرق علاج مرض سرطان الثدي

- إجراء عملية استئصال الورم من سرطان الثدي.

- إجراء عملية استئصال للثدى بأكمله، لتفشي الورم به.

- الخضوع لجلسات علاج كيماوي.

- الخضوع لجلسات علاج إشعاعي، على رأسها الأشعة السينية والبروتونات.

في 7 أغسطس العام الماضي، أعلنت إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي، ووثقته عبر فيديو كليب يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين، خلال العام الماضي.

المطربة اللبنانية، استعانت بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.