تعرفي على خطوات رسم مكياج عيون شيمر ناعم

تعلمي طريقة وضع مكياج عيون شيمر ناعم خيارك المثالي لمكياجك في احتفالات وسهرات رأس السنة، بعيدا عن رسمات العيون الصاخبة والمبالغ فيها، واعتمدي مكياج عيون ناعماً مع الشفاه البارزة والمشرقة لمكياج ساحر يظهر جمالك بشكل كبير ولافت.

تابعي خطوات رسم مكياج عيون ناعم بألوان شيمر فاتنة وناعمة تسحر كلّ العيون من حولك.

خطوات مكياج عيون شيمر ناعم

- ابدئي بتطبيق الظل الوردي المحمر الشاحب على كامل الجفنين، ثم وزعي الظل الوردي الشيمر على كامل الجفنين المتحرّكين وإلى طية الجفنين بواسطة فرشاة الظلّ الطويلة، مع أهمية المزج المستمرّ وبناء اللون بالتدريج، ووصولا إلى خارج مساحة العينين باتجاه الحاجبين.

- استعيني بقلم الحواجب، لملء وتحسين شكل الحاجبين. ابدئي أولا بفرشاة الماسكارا الشفافة لأجل تمشيط الحواجب إلى الأعلى، ثم ملء الفراغات وإعادة رسم الحاجب مع التركيز على تحديد بداية ونهاية الحاجب برسمة أنيقة وعصرية.

- استعيني بباليت الكونتور لنحت معالم الوجه وإبراز العظام بشكل أنيق ومتقن.

- ظللي باللون الداكن على جانبي الأنف وأرنبة الأنف، ثم باللون الفاتح على جدران الأنف الجانبية، وعلى جسر الأنف.

- استخدمي الهايلايتر الشيمر على أرنبة الأنف لإبرازها بشكل أنيق وجميل.

- وزعي البلاشر البرونزي على أعلى تفاحتي الوجنتين، وعلى جانبي الجبهة عند خط الشعر والصدغين، لإبراز وتحديد الوجه.

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- ظللي الوجنتين باللون الوردي الساخن لمنحهما لوناً متورّداً وحيوياً ولافتاً، يتناغم بشدة مع لون العيون الشيمر الوردي.

- مرّري المسكارا السوداء على الرموش العليا والسفلى، لفتح العينين وتوسيعهما، واستغني عن الايلاينر والكحل الاسود، للحصول على طلّة عيون مضاءة ومشرقة باللون الوردي الشيمر الناعم والأنيق، وربتي به قليلا أيضاً عند زوايا العينين الداخلية، أي دمعة العينين، لمزيد من السحر والإثارة.

- اختاري أحمر شفاه سائلاً مخمليّاً باللون الأحمر الساخن والبارز، الذي يتناغم بقوة مع اللون الوردي الشيمر على العينين ولون البشرة البرونزي الدافئ، لإطلالة مكياج ناعمة باللون الوردي الشيمر تليق بمناسبات واحتفالات نهاية العام 2019.

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