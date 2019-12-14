"تعالى خدني يا بابا".. لماذا لم تسلم النيابة الطفل مروان لوالده؟

"بابا تعالى خدني" كلمات بنبرات خوف وفزع رددها الطفل الصغير "مروان" في مقطع الفيديو الذي سجلته والدته، وهي تقوم بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب، بعدما تركه والده وذهب للزواج من امرأة أخرى.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثار غضب الكثيرين، تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ الطفل من العذاب، وجرى التحفظ على الأم والتحقيق معها.

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ورغم رغبة الطفل في الذهاب إلى والده، جاء قرار النيابة العامة بإيداعه في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وبدوره، أوضح صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أن النيابة العامة لم تسلم الطفل "مروان" ضحية تعذيب والدته، إلى والده، لعدم صلاحية ظروفه فهو متزوج ولديه أطفال ولم ير طفله منذ فترة.

وأضاف "عثمان" خلال حديثه لـ"هن"، أنه على وشك الانتهاء من التقرير النهائي لمعرفة مصير الطفل، الذي يمكث حاليًا في إحدى دور الرعاية.