شاركت الإعلامية دعاء فاروق، جمهورها، بمجموعة صور مع ابنتها، للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بنتي ونور عيني أهم جايزة ربنا كرمني بيها في حياتي".
وقالت "دعاء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كنت مبسوطة قوي إنها فرحانة بيّا وعاوزة تتصور معايا، لأنها مش بتحب تتصور خالص.. قالت لي قبل ما تنام أنها فخورة بيا وهي أول مرة تقولي الجملة دي"، متابعة: "على فكرة هي مش بتحب نهائي تقول إن مامتها مذيعة ولا بتحب تقول أمها مين أو اسمها إيه".
وأضافت: "كنت متخيلة إن الموضوع مش فارق معاها خالص.. بس النهاردة حسيت إنها فرحانة بأمها قد إيه حسيت بنعمة ربنا.. يا رب أحفظها هي وأخواتها وبارك لي فيها وأبعد عنها أي شر وأي سوء.. حبيبتي وبنتي وصاحبتي وست البنات العاقلة الجميلة الحنينة .. اللهم بارك يا رب".
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء فاروق بصحبة ابنتها: ست البنات العاقلة.. أول مرة تتصور معايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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