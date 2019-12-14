الامارات | الجاذبية عنوان موضة بلوفرات الشتاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجاذبية عنوان موضة بلوفرات الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الجاذبية عنوان موضة البلوفرات النسائية هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأوضحت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن البلوفر يتألق هذا الموسم بالأهداب، التي تضفي عليه طابعاً بوهيمياً جريئاً.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر يزدان أيضاً بنقوش الكاروه، التي تمنحه طابعاً كلاسيكياً أنيقاً.
وبالنسبة للألوان يزهو البلوفر بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام. ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يطل البلوفر بأكتاف عريضة، تنطق بالفخامة والأبهة.
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