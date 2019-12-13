عقب إصابته أمام بيراميدز.. زوجة مدافع الزمالك: وشك مبيلحقش يفوق

دائما ما تحرص إيمان عادل، زوجة مدافع نادي الزمالك محمود علاء، على دعمه عقب مبارياته مع القلعة البيضاء، وتهنئته عقب كل فوز أو تهديف، فضلًا عن المساندات إذا تعرض اللاعب لانتقادات جماهيرية، أو فنية.

وتلجأ زوجة اللاعب، إلى حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، لتدوين رسائلها لزوجها.

وعقب تعزيز اللاعب فوز الزمالك أمس على نظيره بيراميدز، في المُباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وتعرضه لإصابة قوية عقب التحامه مع مهاجم نادي بيراميدز، حرصت "إيمان" على دعم زوجها بعدة منشورات.

وشك مش بيلحق يفوق من الخبطات

علقت زوجة اللاعب على إصابته، داخل الملعب، حيث نشرت صورة له قائلة: "وشك مش بيلحق يفوق من الخبطات اللي ورا بعضها أقسم بالله العظيم أنا مش عارفة إيه اللي بيحصلك ده وموعود ليه دايما تتخبط في وشك، اللهم لا اعتراض وربنا يحفظك لينا من كل شر يا رب العالمين ويهون الأيام الصعبة دي".

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تهنئة عقب الجول

وعقب تسديد "علاء" لضربة الجزاء، أمس بشباك أحمد الشناوي، ليرفع رصيده في الزمالك إلى 29 هدف، علقت زوجته: "عوض ربنا جميل أوي والله العظيم.. اللهم لك الحمد والشكر".

وتابعت: "فخورة بيك يا حبيبي والله ربنا يحميك يا رب العالمين".

إيمان عادل لزوجها: "فخورة إني مراتك"

عقب انتهاء المُباراة، كشفت زوجة اللاعب عن الحالة الصحية التي يمر بها "علاء" والتي لم تمنعه من المُشاركة، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "مكنتش حابة حد يعرف برضه بس ناس كتير عرفت خلاص".

وتابعت: "محمود كان محجوز في المستشفى يومين وحرارته وصلت 39 ونص والدكتور كان مصمم يكمل كورس العلاج وميلعبش الماتش لسلامته وإنه ممكن يتعب تاني ودة كان واضح للناس من الدوخة إللي جاتله ووقع لوحده في الملعب لكن محمود أصر إنه يمشي وينزل التمرين تاني يوم ويلعب الماتش رغم إنه كان تعبان جداً وحرارته عالية جدا".

وتابعت: "ورغم إصابته جوه الماتش كمل برضه وجاب جول بس الحمد لله رب العالمين ربنا كريم وبيحافظ عليك يا محمود أقسم بالله أنت رجولتك وإخلاصك في شغلك يتدرس وأنا حقيقي فخورة إني مراتك".