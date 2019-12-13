تتويج ملكة جمال العرب.. تعرف على تفاصيل الحفل الختامي والفائزات

توجت المصرية نورهان أحمد، بلقب missarabworld، ملكة جمال العرب لهذا العام، فيما استطاعت تقي عادل، الحصول على لقب الوصيفة الأولى بينما فازت مروة حزين، بلقب الوصيفة الثانية.

تفاصيل حفل ختام ملكة جمال العرب

بدأت فاعليات حفل الختام، مساء أمس، لاختيار صاحبة اللقب، بحضور الدكتورة حنان نصر، رئيسة المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم، التي تضمنت كلا من مصممة الأزياء الأردنية، آيات الزعبي، والدكتور ظافر الدجاني، استشاري تجميل الوجه والفم، والدكتور محمود درس، أخصائي تجميل وزراعة الأسنان، وخبيرة التجميل، رينا عبدالرحيم، خبيرة، فضلا عن حضور ملكة جمال العرب مصر 2019، يمنى سعيد، حيث كان الحفل من تقديم الإعلاميين كريم أسامة، وياسمين سيف الدين.

وكان من حضور الحفل النجم رامي وحيد ومني ممدوح، والإعلامي طارق الشناوي، فضلا عن مصممة الأزياء رغده حسن، التي قدمت فستانا مميزا لملكة جمال العرب مصر السابقة يمنى سعيد.

3 عروض أزياء داخل الحفل

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وتضمن حفل الختام عدة عروض أزياء مميزة ومتنوعة، حيث قدمت المتسابقات في البداية، عرض أزياء لمصمم الأزياء السوري ياسر حربليه.

ومن ثم تم تقديم عرض لمصممة الأزياء الجزائرية، محاسن حرز الله، ثم جاء عرض مصممة الأزياء الأردنية، آيات الزعبي.

فقرات غنائية

وتألقت بعض الفنانات خلال الحفل، فقدمت ياسمين جمال أغنيتين، فضلا عن غناء منار سمير، نجمة أراب أيدول، واختتمت الحفل مطربة الجزائر، مريم.

يذكر أن المسابقة كانت تضم 14 مشتركة، بينهن 14 متسابقة من مصر، وهن نورهان أحمد –إيمان دياب- شروق خالد- نانسي حمدي– هبه الطاهر– موكا الخضري – تقي عادل – آلاء محمد – إيمان يوسف- وسام وائل – مروه حزين –إيمان مهران- خلود طارق- مارتينا هاني