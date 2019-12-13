صورة.. كريم محمود عبدالعزيز: زوجتي العزيزة.. كل سنة وأنتي طيبة

هنأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز، زوجته، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام". وكتب الفنان الشاب: "زوجتي العزيزة.. كل سنة وأنتي طيبة". Advertisements وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور كريم عبدالعزيز، حيث علقت الفنانة بدرية طلبة: "العمر كله يارب"، وكتب الفنان هيثم شاكر: "عيد ميلاد سعيد"، وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم: "ربنا يخليكو لبعض يارب".

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