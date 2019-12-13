دراسة تحذر: المنظفات المنزلية تسبب العقم والسرطان

كشفت دراسة علمية نشرت مؤخرًا مخاطر المنظفات، بعد أن حذر عدد من العلماء من جامعة كاليفورنيا، من التعرض للمواد الكيميائية الشائع استخدامها في المنازل كمنظفات، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودلل العلماء، على أن المنظفات قد تسبب أمراضًا صحية تضر بالخلايا البشرية، وتؤدي أيضًا إلى العقم، حيث أثبتت الدراسة التي أجريت على الفئران، أنها لم تعد قادرة على الإنجاب بعد تعريضها لهذه المنظفات بكثرة، مشيرة أن لها تأثير مماثل على البشر أيضًا.

ويدمر كثرة التعرض لهذه المواد الكيميائية عنصر "الميتوكونداريا" في الخلايا، الذي يؤثر بدوره سلبيًا على هرمون "الإستروجين" لدى النساء، ما يسبب خطورة عدم قدرتهن على الحمل، حيث إن المنظفات المنزلية تحتوي على مادة "الأمونيا" التي تسبب العديد من المشاكل التنفسية الحادة وأمراض الرئة، كما تحتوي على مواد سامة ومُسرطنة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأبخرة والغازات المتصاعدة من المنظفات المنزلية، نتيجة احتوائها على مواد كيميائية، تسبب مشاكل خطيرة في العين والرئة، كما تؤثر على الجلد وتؤدي إلى الحساسية وتشققات الجلد للنساء بسبب استخدامهن المفرط في استخدامها.