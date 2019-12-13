الماء الساخن له العديد من الفوائد فهو يساعد في حل العديد من مشاكل الجسم، كأمراض الجهاز التنفسي، كما يساعد على تخيف الألم في المناطق المتورمة ويخففها، لذلك يقدم لكي موقع "هن" فوائد قربة الماء الساخن كما ذكرها الموقع الطبي العالمي مايو كلينك فيما يلي.

فوائد القربة

تساعد على تخفيف ألام الظهر وذلك من خلال الاستلقاء على الظهروضع القربة بها ماء ساخن أسفل منطقة الألم، أو العكس من خلال الاستلقاء على البطن و وضع قربة الماء الساخن فوق منطقة الالم.

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تساعد على التخفيف من الألام التي تصاحب الدورة الشهرية، وذلك من خلال وضع القربى بها ماء ساخن على منظقة البطن مما يساعد على ارتخاء العضلات المهبلية ويخفف الالم.

تساعد على التقليل من ألم عضلات الساقين، وذلك من خلال وضع قربة الماء الساخن على العضلات مما يساعد على ارتخائها وبالتالي يقل الألم.

تساعد على التخلص من مغص البطن وذلك من خلال وضع قربة الماء الساخن فوق عضلات البطن لمدة لات تقل عن ربع ساعة.