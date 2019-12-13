ملكة جمال «صربيا» للمراهقات ترتدى فستان غريب حفاظاً على البيئة

القاهرة - لايف ستايل
خطفت ملكة جمال صيربيا للمراهقات، الأنظار فى أحدث صورة لها بعدسة مصور ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة أحمد عرفة، حيث جاءت الصورة فى إطار استعداد الملكة وقريناتها لحفل الختام واختيار ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة.
ارتدت الملكة فستان من ورق لامع فى إطار المواد المعاد تدويرها، وذلك حفاظا على البيئة، وهذا أحد أهداف المسابقة التى تسعى إليها المتسابقات وكذلك دكتور أمال رزق منظمة مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة، والتى يشارك بها 21 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم، وتنظمها وتستضيفها مصر فى النسخة الأولى لها.
وصفف شعر ملكة جمال صيربيا للمراهقات مصفف الشعر إيليا، بينما قامت هى بتصميم وتنفيذ الفستان الخاص بها، أما المكياج فكان بأنامل محمود مرشد، الميكب آرتيست الشهير.
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