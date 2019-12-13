الامارات | معسكر شتاء «كيدز غراند حياة دبي» ينتظر المغامرين

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر شتاء «كيدز غراند حياة دبي» ينتظر المغامرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نادي كيدز غراند حياة دبي إلى معسكره الشتوي السنوي، حيث يستقبل المغامرين الشباب في عالم من المرح والتعلم والاستكشاف خلال العطلة الشتوية، ويمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و12 سنة أن يستمتعوا بأسبوع من المرح والألعاب. كما يعمل المعسكر على توسيع خيال طفلك من خلال الأنشطة العملية الرائعة، مثل جلسات الفنون والحرف وأنشطة الطهي والرحلات في الهواء الطلق عبر حدائق غراند حياة دبي المورقة، إضافة الى مجموعة من الرياضات في الهواء الطلق للاختيار من بينها وبركة السباحة. الزمان: من الأحد إلى الخميس، الوقت: 9:30 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

استمتع بأسبوع كامل للمخيم مقابل 1100 درهم للطفل (بما في ذلك الغداء)، أو 350 درهماً للطفل في اليوم (بما في ذلك الغداء).