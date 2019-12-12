بمشاركة 84 فتاة.. انطلاق مسابقة ملكات جمال الكون في شرم الشيخ

انطلقت فعاليات الدورة الـ48، لمسابقة ملكة جمال الكون بمدينة شرم الشيخ، اليوم، كمبادرة من أحد المنتجعات السياحية الكبرى، بمشاركة 84 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتستمر المسابقة على مدار أسبوعين.

ومن المقرر، أن يقام الحفل الختامي، وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين 20 ديسمبر الجاري.

وزارت المشاركات، اليوم، أيقونة السلام بشرم الشيخ، وقمن برحلات سفاري جبلي، ورحلة بحرية، إضافة لبعض المقاصد السياحية الأخرى تنشيطا للسياحة، وإرسال رسالة لجميع دول العالم بجمال شرم الشيخ وتمتعها بالأمن والأمان.

وجرى إعداد برنامج سياحي وترفيهي للمتسابقات على مدى أسبوعين، ويضمن البرنامج رحلات لكل المقاصد السياحية بشرم الشيخ .

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وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ملكات الجمال يتابعهن ملايين على مستوى دول العالم سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لما نشر المتسابقات لصورهن خلال وجودهن بشرم الشيخ، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة شرم الشيخ خاصة، ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر وشرم الشيخ .

وقدم حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخرى، مشيرا إلى أن المحافظ وجه أجهزة المحافظة بتقديم كل التسهيلات، لإنجاح المسابقة، وتنظيم عدة برنامج سياحية للمتسابقات، لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.