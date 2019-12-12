صور.. جوهرة تغادر مطار القاهرة: هل تبكي لأني مغادرة؟

غادرت الراقصة جوهرة، مصر مؤخرا، ونشرت عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا لطائرة.

وظهرت السماء الملبدة بالغيوم في الصور التي شاركتها جوهرة مع جمهورها، كما ظهرت الأمطار كذلك، وكتبت جوهرة في تعليقها على تلك الصور، "هل تبكين لأني مغادرة؟"، ثم وضعت صورة علم مصر.

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أزمة جوهرة

وتأتي تلك الصور لـ جوهرة بعد أزمة انتشار فيديوهات مخلة تم نسبها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء غيابها لمدة 8 أشهر عن مصر، قبل أن تعود مجددا منذ عدة أيام، وتمثل أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، والتي قررت إخلاء سبيلها، مع التأجيل ليوم 28 ديسمبر الجاري، بعد حضورها الجلسة من تلقاء نفسها، لنظر المستأنف المقدم منها على قرار حبسها لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق في قضية سابقة.

لتغادر اليوم مطار القاهرة متجهة للكويت برفقة مدير أعمالها.