طريقة عمل حمص الشام

دائما ما تبحث السيدات عن مشروبات ساخنة ومفيدة لتناولها في فصل الشتاء ولذلك يعتبر حمص الشام هو الأنسب، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير حمص الشام حمص ماء شطة ناعمة طماطم بصل ثوم Advertisements عصير ليمون ملح شرائح ليمون للتزيين طريقة تحضير حمص الشام اسلقي الحمص في الماء أضيفي الكمون الناعم والملح والشطة أضيفي البصل والثوم المفرومين والطماطم مقطعة أو صحيحة قدميه وزينيه بشرائح الليمون

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