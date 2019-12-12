لايف ستايل

طريقة عمل حمص الشام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

دائما ما تبحث السيدات عن مشروبات ساخنة ومفيدة لتناولها في فصل الشتاء ولذلك يعتبر حمص الشام هو الأنسب، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير حمص الشام

حمص

ماء

شطة ناعمة

طماطم

بصل

ثوم

Advertisements

عصير ليمون

ملح

شرائح ليمون للتزيين

طريقة تحضير حمص الشام

اسلقي الحمص في الماء

أضيفي الكمون الناعم والملح والشطة

أضيفي البصل والثوم المفرومين والطماطم مقطعة أو صحيحة

قدميه وزينيه بشرائح الليمون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا