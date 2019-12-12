العناية بالشعر خلال الشتاء بأفضل المكونات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 04:39 صباحاً - يحتاج الشعر خلال الشتاء، الى عناية خاصة لمنحه القدرة على مكافحة الأضرار التي يسببها الهواء الجاف والبرد الشديد، الذي يُفقد الشعر لمعانه وحيويته وصحته. لذلك كله، سنعرفك الى أفضل المكونات الطبيعية لـ لعناية بالشعر خلال الشتاء.



الألوفيرا وزيت الزيتون

جربي الألوفيرا وزيت الزيتون

تشتمل الألوفيرا على مواد مغذية وفيتامينات ضرورية لمعالجة كافة مشاكل الشعر التي يصاب بها خلال الشتاء. لذلك، اخلطي خمس ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطازج وربع كوب من زيت الزيتون. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



الموز وزيت الزيتون والعسل

جربي الموز وزيت الزيتون والعسل



الموز غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على جعل مظهر الشعر أكثر ليونةً ولمعاناً. أما زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية التي تخترق خصلات الشعر بسهولة لتوفر له الرطوبة اللازمة. فيما يعمل العسل على إعادة اللمعان الى الشعر، والذي يفتقده نتيجة الأجواء الباردة. اخلطي حبة مهروسة من الموز الناضج وأربع ملاعق كبيرة من كل من العسل وزيت الزيتون. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



زيت جوز الهند

جربي زيت جوز الهند



يحتوي جوز الهند على خصائص تعمل على مكافحة جفاف الشعر نتيجة البرد الشديد والهواء الجاف، ومنحه ملمساً ناعماً كالحرير. لذلك، قومي بتطبيق نصف كوب من زيت جوز الهند الدافئ على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة ساعة من الوقت. لكن إذا كنت تعانين من جفاف الشعر الشديد، فاتركي زيت جوز الهند طوال الليل على شعرك، وعند الصباح، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.



الأفوكادو والبيض

جربي الأفوكادو والبيض



يعد الأفوكادو والبيض من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر وضخّه بالفيتامينات والمعادن الضرورية. اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها صفار بيضتين. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك بعد تبليله بالماء، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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العسل وزيت الزيتون

جربي العسل وزيت الزيتون



يمد العسل وزيت الزيتون الشعر، بالمغذيات الضرورية تساعده في مقاومة أضرار الأجواء الباردة. امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل وربع كوب من اللبن الزبادي. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.

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