الكولون يتصدر موضة 2020 تعرفي على طرق تنسيقه

يعد الكولون أو الـ Sheer Tights من القطع المميزة خاصة في فصل الشتاء لأنه يمنحك مظهر جذاب. فإن كنت تشعرين بالملل من ارتداء الليجن سواء مع التنانير أو الفساتين القصيرة والميدي، يمكنك الآن تجربة الكولون لمظهر مختلف. ودائمًا ما يتواجد الكولون على قائمة الصيحات ولكن بموضة 2020 ظهر بأشكال متنوعة كي يتناسب مع إطلالتك بمختلف المناسبات والأوقات.

الكولون المنقط

يعتبر الكولون المنقط من الصيحات الكلاسيكية الموجودة باستمرار والذي سوف يستمر معك ضمن موضة 2020. وقد ظهر الكولون بشكلين الأول باللون الأسود والبيج بشكل بسيط وقد ارتدته مدوني الموضة بطريقة تقليدية في بعض الأوقات، وفي أحيان أخرى ظهر منسقاً مع الجوارب الصوف لمنحه شكل جريء وغير تقليدي. وهذا الشكل يمكن أن تجديه في العديد من المتاجر وأبرزها أتش أند أم. كما تم تقديم نوع آخر من الكولون المنقط وهو المرصع بفصوص لامعة كي يتناسب مع فساتين السهرة بطريقة جذابة.

كولون بلوجو جوتشي وفندي

دائمًا ما تهتم العلامات التجارية الشهيرة مثل جوتشي وفندي بتقديم الكولون المزين بالنقوش الخاصة بأسم العلامة التجارية. فظهرت موديلات الكولون سواء باللون الأسود أو الأبيض أو الشفاف مزين بنقوش من اللوجو الخاص بجوتشي أو فندي ليمنحك دائمًا مظهر جذاب. ويمكنك تنسيقه مع التنورة أو الفساتين الميدي أو القصيرة، أما الأحذية التي ننصحك باختيارها معه الحذاء البسيط ذو الكعب العالي أو البوت الذي يصل للكاحل ليبرز الكولون.

الكولون الكاروه

يعد الكولون الكاروه من أبرز صيحات فترة السبعينات الذي دائمًا ما كانت تختاره النجمات ولكنه عاد من جديد ليتواجد بموضة 2020. فظهر الكولون الكاروه بأكثر من شكل سواء الـ Plaid الكاروه التقليدي أو الـ Houndstooth الذي يمكن أن يمنحك مظهر جذاب خاصة إن تم تنسيقه مع تنورة جلد أو معطف ترنش.

الكولون المطبوع

سيطر بقوة الكولون المطبوع على موضة 2020 ليكون من القطع الأكثر رواجًا بين مدوني الموضة. فلفت أنظاري الكولون بنقوش النجوم والهلال وذلك سواء باللون الأبيض أو الأسود أو الملون، والذي يمكنك اختياره مع المعاطف الطويلة أو التنورات. ولكن كان الكولون الأسود المزين بالعبارات والكلمات هو الأكثر انتشارًا، والذي يعد مناسب بشكل أكبر مع الفتيات التي تبحث عن مظهر جريء وغير تقليدي، لهذا يمكنك تنسيقه مع تنورة جلد قصيرة أو ميدي.

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الكولون الملون

يعد الكولون الملون من الصحيات التي ظهرت منذ أكثر من عام ولكنها عادت من جديد لتكون ضمن موضة 2020. فظهر الكولون بدرجات زاهية مثل الفوشيا أو الأحمر أو الوردي، ولم تتخلى عن ارتدائه مدوني الموضة بأكثر من شكل سواء مع الجواكيت والتنورات الرسمية أو مع الفساتين القصيرة لمظهر أكثر جاذبية بشكل عصري.

الكولون المزين بنقوش الفهد

برغم أن الكولون بنقوش الفهد يعد من الصيحات الأكثر شهرة في فترة الثمنينات والذي كنا نعتقد أنه غريب للغاية، إلا أنه عاد في موضة 2020 ولكن بشكل مختلف كي يناسب هذا العصر. فليس عليك سوى تنسيقه بشكل جيد مع الملابس البسيطة لأن الكلون المزين بنقوش الفهد المنقط سيكون ملفت للانتباه لهذا يجب اختيار بعض القطع البسيطة معه مثل تنورة أو شورت جينز.

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