تنظيف الأسنان 3 مرات يوميا يحميك من أمراض القلب

ربما لا يعرف الكثير أن هناك علاقة بين تنظيف الأسنان وأمراض القلب، وهو ما أظهرته دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة سيول في كوريا الجنوبية.

الدراسة التي نتجت عن أبحاث جديدة، تؤكد أن تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات يومياً يقلل خطر فشل القلب وانسداد الشرايين.

وأوضح العلماء أن البكتيريا الموجودة في الفم تعبر عن طريق اللثة إلى مجرى الدم، وترتبط زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل تهدد القلب بشكل مباشر وتزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمريء، بحسب صحيفة "ساينس ديلي" العلمية.

وكشف القائمون على الدراسة، أن "التحليل كان مقصوراً على بلد واحد وهي كوريا الجنوبية، وكدراسة قائمة على الملاحظة لا تثبت العلاقة بشكل قاطع، ولكننا درسنا مجموعة كبيرة من الحالات على المدى الطويل، مما يضيف قوة إلى نتائجنا"، قالها الدكتور تاي جين سونج من جامعة سيول.