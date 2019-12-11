"أسماء" تشكو طليقها أمام محكمة الأسرة: بيدفع النفقة ألف جنيه "فكة"

أقامت "أسماء.ع" صاحبة الـ 29 عاما، دعوى أمام محكمة الأسرة بشمال الجيزة للمطالبة بنفقة المصروفات الدراسية لطفليها، وحملت الدعوى رقم (3022 لسنة 2019)، وما زالت تنظر أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الأم في حديثها لـ "الوطن" إنها انفصلت عن زوجها خلعا من خلال المحكمة التي حكمت لها بالتطليق طلقة بائنة، وبعدها أقامت دعوى نفقة ضد زوجها للمطالبة بمصاريف صغيريها، وحكمت لها المحكمة في دعوى النفقة بمبلغ 1000 جنيه للطفلين: "من يوم ما سيبت البيت ومشيت ومقضية حياتي كلها في المحاكم والقضايا عشان أصرف على عياله، وأما المحكمة حكمت ليا بالنفقة 1000 جنيه ليقيته بيدفعهم عملات معدنية جنيهات وانصاص جنيهات".

تتابع الأم حديثها، بأنها رفعت دعوى أخرى تطالب فيها زوجها السابق بالمصاريف الدراسية لأولادهم، ومازالت تنتظر الفصل فيها، فالأب منذ الانفصال وهو لا يرى أطفاله ولا يعرف عنهم شيئاً: "لو حد منهم تعب ولا خد دور برد بيصرف الـ 1000 جنيه كلها وهو مش شاغل باله بحاجة ولا عايز يدفعهم حتى".

وأضافت الزوجة، أن الأب يتفاخر بما يفعله فقد نشر "بوست" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأرفق معه صورة النفقة وهو يضعها داخل أكياس من البلاستيك، وعلق عليها: "رجالة مصر قاهرين المطلقة الـ 1000 جنيه عملة فضية، بالشفا".