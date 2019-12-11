آلام الظهر والسعال.. علامات تدل أن رئتك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح الهواء النقي نادرًا اليوم على كوكبنا بسبب كثيرة مصادر التلوث، لذا يتوجب علينا الانتباه أكثر إلى رئتينا.

نوضح لكم بعض العلامات التي يتوجب الذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت لديكم من أجل فحص الرئة، وذلك بحسب ما أوضحه موقع "برايت سايد".

- آلام الظهر والكتف

من الأعراض النادرة على حدوث سرطان في الرئة، هو آلام الظهر والكتف وكذلك الصدر المتزايد بقوة واستمرار، على غير المعتاد.

- السعال

يشير السعال عادة إلى نزلات البرد، لكن قد يكون أحيانًا دليل على مرض مزمن في الرئة، لذا يتوجب عليكم زيارة الطبيب إذا كان السعال مصحوبًا بالدم.

Advertisements

- ضيق في التنفس

إذا تعرضت لضيق تنفس مستمر، يفضل أن تذهب إلى طبيبك على الفور.

- اصفرار العين

لا يصدق البعض أن اصفرار العين دليل على مشكلة في الرئة، لكنها مؤشر واضح على مشاكل في الرئة والكبد كذلك.

- نقص الطاقة

الجميع يشعرون بالتعب من وقت لآخر، هذا شيء طبيعي، قد يكون بسبب الحرمان من النوم أو كثرة الإجهاد، لكن التعب المستمر الذي لا سبب له ربما يكون دليل على مشاكل في الرئة.

ولتنظيف رئتك بشكل مستمر، يجب الإقلاع عن العادات الصحية السيئة مثل التدخين، واتباع نظام حياتي صحي مثل ممارسة الرياضة والاعتماد على نظام غذائي صحي.