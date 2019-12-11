كيفية تخطي الصدمة النفسية

يشير مصطلح الصدمة النفسية إلى حدوث ضرر أو أذى إلى العقل بسبب التوتر الشديد، حيث يشعر الإنسان بنوع من الذهول أو أنه فاقد القدرة على الاستيعاب ولايشعر بما يجري من حوله، وعن كيفية تخطي الصدمة العاطفية قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح.

تفهم ما حدث

يجب فهم ما حدث قبل أن تترك المجال الواسع لخيالك في التفكير فيما حدث.

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اعط لنفسك فرصة

التعامل مع الأزمة وفهم هذه الأحاسيس يحتاج لفترة قد تكون أسابيع أو شهور.

اطلب المساعدة

لا تخجل في طلب المساعدة من أصدقاءك أو عائلتك، اطلب قضاء وقت معهم وتحدث عما يؤرقك.

اقض بعض الوقت مع نفسك

قد يساعدك الابتعاد و قضاء وقت خاص للتفكير في تخطي الأزمة التي تمر بها.

لا تتجاهل مشاعرك وتكبتها

مشاعرك شيء طبيعي لا تخجل منها ولا تحبسها، فقد يؤثر ذلك بشكل سيئ على صحتك، تحدث عن أزمتك وماتشعر به ولا تخجل من البكاء.

استشارة الطبيب

إذا زاد عدم شعورك بالقدرة من الخروج من الصدمة عليك الرجوع إلى طبيب نفسي.