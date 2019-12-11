تعد وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية التي يجب أن يحرص عليها الكثيرين كل صباح، وبخاصة الأطفال، وتحرص ربات المنازل على توفير الأطعمة الغذائية التي تفيد الطفل وتغذي عقله وتساعده على استمرار يومه، وقد حذر الباحثون من تناول السكريات في وجبة الفطور لأنها تتسبب في مشكلات صحية كثيرة.

وإليك أضرار تناول السكريات في وجبة الإفطار، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".

التأثير على مستوى سكر الدم

من الأخطاء التي يقع فيها العديد من الأشخاص هو تناول السكريات في وجبة الفطور، حيث أن تلك السكريات تمنح الجسم شعورًا مؤقتًا بالطاقة ولكن سرعان ما ينتهي هذا الشعور تاركًا خلفه الإرهاق و التعب، كما أنها تتسبب في ارتفاع معدلات السكر في الدم، ولذلك أكد الأطباء على ضرورة الابتعاد عن تناول السكريات في الصباح.

عدم توفير الأطعمة الضرورية للجسم في الصباح

في حالة اعتماد الشخص على السكريات فقط خلال يومه، سيترتب على ذلك حرمان الجسم من بعض الأطعمة الأساسية، لأن الشخص سيشعر بالشبع السريع، على الرغم من أن وجبة الفطور يجب أن تحتوي على البروتين والألياف والكالسيوم.