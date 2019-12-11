تعرضت للخيانة وأنهت زواجها بعد أيام من عقد القران.. ملامح من حياة فريال يوسف

اختيرت الفنانة فريال يوسف لتقديم فوازير رمضان التونسية، ثم لتجسيد دور فتاة لطيفة لعائلة متواضعة في أول أعمالها الرمضانية من خلال مسلسل "المتحدي". ويتزامن اليوم 11 ديسمبر، يوم ميلادها، ويقدم هن، ملامح من حياتها.

كشفت فريال خلال استضافتها في أحد البرامج عن سبب طلاقها عقب عقد قرانها، ويعود لاكتشافها أشياء كثيرة عن زوجها والتي كانت تجهلها، وتزامن ذلك بعد عقد قرانها بفترة قصيرة، قبل حفل زفافها في ديسمبر 2011.

وأضافت فريال، خلال لقائها في برنامج "قطعوا الرجالة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن هذا الزواج لم يكن عن حب وبالرغم من حدوث العديد من المشاكل التي ترجح فشل هذة الزيجة إلا أنها أصرت على الزواج.

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وكشفت فريال عن قصة حب عاشتها عام 2012 مبتدئة حديثها بالقول :"أنا عندي عادة بخلي الرجل يسيح قبل ما يعرف يوصلي، 3 شهور واحنا بنتقابل في الجيم وبنتقابل بره صدفة وهو معجب وعاوز يعبر بس خايف".

وأضافت فريال أنها من المستحيل أن تأخذ أي خطوة تجاه الرجل قائلة: "أنا ست قديمة في الموضوع ده" إلى أن قام بعد ثلاثة شهور بدعوتها إلى الغداء في الجيم ثم في خامس أو سادس عشاء اعترف لها أنه متزوج غير أن علاقته بزوجته متوترة منذ سنتين.

وأكدت فريال أنه كان يعرف أنه يجب عليه اتخاذ خطوة الطلاق قائلة: "أنا تونسية ما بشارك ما بقدر وأعتز بالحقوق التي اكتسبتها بحملي للجنسية التونسية".