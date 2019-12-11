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مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يواجه العديد من الأشخاص مشكلة برودة الأطراف، بسبب عدم تدفق الدماء لها، مما قد يؤثر على نشاطهم، ونومهم أيضًا.
ويقدم "هن" نصائح لعلاج برودة الأطراف في الشتاء، وفقًا لموقع "webmd".
أسباب برودة الأطراف
فقر الدم
قصور الغدة الدرقية
اضطراب في الأوعية الدموية
فقدان الشهية
درجات الحرارة الباردة
التوتر الشديد
اضطرابات الأعصاب
نصائح لعلاج برودة الأطراف في الشتاء
الحركة
تساعد الحركة بانتظام، على تدفئة الجسم ومساعدة تدفق الدم من وإلى الأطراف.
الجوارب الدافئة
من أبسط الحلول لتدفئة الأطراف، هي ارتداء الجوارب الصوف، أو القطيفة الدافئة.
الماء الدافئ
تعد واحدة من أسرع الطرق لتخفيف الأطراف الباردة، هي الاستحمام بالماء الدافئ، أو وضع القدمين في حوض ملئ بالماء الساخن من 10- 15 دقيقة، لتخفيف التوتر والحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين.
إلا ان الأمر لا يجوز للأشخاص المصابين باضطرابات الأعصاب أو السكري.
تناول بعض الأكلات
هناك بعض الأكلات التي تعمل على تدفئة الجسم، وتساعد على إمداده بالطاقة، وينصح بها في الشتاء، مثل المشروبات الساخنة، وشوربة العدس، والأكلات التي تحتوي على سكريات.
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