الشرطة البريطانية تفرج عن سيدة ضربت فتاة مسلمة وخنقتها بالحجاب

أثار خبر إفراج الشرطة البريطانية، عن سيدة اعتدت بالضرب المبرح ومحاولة خنق طالبة مسلمة بريطانية تدعى "ريدينا الهادي"، تبلغ من العمر 14 عاما، بالحجاب، على مرأى ومسمع من الجميع، غضبا وصدمة

بدأت الواقعة عندما بدأ أحد ركاب حافلة تستقلها الطالبة البريطانية المسلمة، يسخر من الأخيرة ويسبها بألفاظ عنصرية ونابية، حيث قررت "ريدينا"، أن تتصدى للمعتدي، فعاجلتها امرأة تبلغ من العمر 40 بضربات عنيفة ومبرحة أسقطتها أرضا وأخرجتها من الحافلة، قبل أن تجلس فوقها وتحاول خنقها بالحجاب الذي كانت ترتديه الطالبة.

بعض المارة والركاب حاولوا التدخل لمساعدة الطالبة المسلمة، إلا أن المرأة ورجلا آخر كان يرافقها وعمره 44 عاما، وجها تهديدات لمن يفكر بمساعدة الطالبة الصغيرة، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأظهر مقطع مصور التقطه أحد شهود العيان اللحظات المرعبة التي عاشتها ريدينا، ويمكن سماع صوت أحدهم يجهش بالدموع قائلا: "إنها مجرد طفلة".

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وفور حضور الشرطة إلى مكان الحادث جرى اعتقال المرأة والرجل بتهمة الاعتداء الوحشي ومخالفة الأنظمة العامة، لكن سرعان ما جرى إطلاق سراح المعتدية مع تحذير، فيما بقي الرجل في السجن حتى الانتهاء من التحقيقات.

إلا أن شرطة ساوث يوركشاير، أكدت، حسب تقارير صحفية، أنها ستراجع التحقيقات، وستتواصل مع الشهود لمعرفة تفاصيل الوقائع بشكل أفضل وأدق.

وحسب تصريحات الطالبة المسلمة للصحيفة البريطانية، فإنها تشعر بـ"الغضب والاشمئزاز" بعد إطلاق سراح المرأة المعتدية، مشيرة إلى أنها لا تود الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى بعد ما جرى لها.

وتابعت: "عندما كانت تخنقني ظننت أنني سأموت، مثلها لا يجب أن يطلق سراحها هكذا، لأنها من الممكن أن تعتدي على طفل مسلم آخر، أنا الآن أخشى بشدة مغادرة منزلي".

وختمت حديثها: "لا أدري أي ذنب اقترفت، أنا مجرد طفلة كانت عائدة إلى بيتها بعد انتهاء دوامها المدرسي".