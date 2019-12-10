الامارات | إزالة دهون البطن.. بمساعدة 7 فواكه

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة دهون البطن.. بمساعدة 7 فواكه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن هناك أنواعاً من الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية مهمة، وتساعد على إزالة دهون البطن التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي.

وهنا عدد من تلك الفاكهة:

الأفوكادو

أوضح خبراء تغذية ألمان أن الأفوكادو هو أفضل مصدر للمواد الغذائية التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً أنه يحتوي على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول، وتعزّز بشكل عام من صحة الجسم.

التوت

يعد التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء؛ وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام.

الرمان

يحتوى الرمان على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، والتي تعزز من عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على حرق الدهون.

Advertisements

التفاح والكمثرى

يحتوي التفاح والكمثرى على البكتين، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، والتي تساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم.

البرتقال

يمتاز فيتامين C الموجود في البرتقال بتأثيره غير المباشر على الوزن، وهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزز من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يتم حرق المزيد من الدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضة، إذا سبقها تناول كمية كبيرة من فيتامين C.

الجريب فروت

يعتبر الجريب فروت مصدراً رئيساً من مصادر فيتامين C، إذ إنه غني بالمياه ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد على توازن مستويات الأنسولين في الدم.