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شاركت أكثر من 90 امرأة من مختلف دول العالم في مسابقة ملكة جمال الكون التي عقدت في أتلانتا الأمريكية، إلا أن الفتاة الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي البالغة من العمر 26 عاما هي من استطاعت الفوز باللقب، متفوقة على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية.
ولم تحضر ملكة جمال روسيا فعاليات المسابقة بسبب تأخير التأشيرة، بينما كانت ديانا حامد هي المصرية والعربية الوحيدة المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون بين 90 امرأة أخرى.
وقالت زوزيبيني، بعد فوزها باللقب، "ترعرعت في عالم لا يعتبر امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة، وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر أفريقية فازت باللقب.. 35 صورة من مسابقة ملكة جمال الكون 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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