مصر تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة في دهب دعمًا للسياحة

لشواطئ مصر سحر خاص يعجز الكثير عن مقاومته بجوها العزب ومياهها النقية، وسمائها الصافية، لتستحق عن جدارة لقب أم الدنيا، وهذا ما حرص منظمو مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة، على إظهاره بالمسابقة التى تنظمها وتستضيفها مصر للعام الأول ، بمشاركة ٢١ دولة من مختلف أنحاء العالم دعمًا للسياحة المصرية.بعدما حصلت كل منهن على اللقب في بلد كل منهن على حده، ولأول مرة تتم إقامة المسابقة في مصر في فندق الماسة مدينة نصر

وبأزياء البحر تألقت الفتيات سويًا في إطلالة لكل منهن بمدينة دهب بعدسة مصور المسابقة الرسمي أحمد عرفة وحسين العزب وقدمت المسابقة ألاء عاطف ملكة جمال مصر وعمر سلام من منظمي المسابقة.وقالت الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة إنه من الضروري الالتفات لمتطلبات هذه المرحلة العمرية خاصة أن الشابات من هذه السن لديهن آمال وتطلعات من شأنها أن تغير أشياء كثيرة في هذا المجال، خاصة أن المسابقة تشمل قضايا مهمة سيتم التطرق لها، أبرزها دور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين، والمساواة بين الجنسين والعمل التطوعي.

أقرأ أيضًا:

وأضافت رزق، أنه من ضمن العروض التى تقدمها المشاركات، عرض لفساتين معاد تدويرها بمحافظة الإسكندرية، ويليها زيارة الأهرامات والمتحف المصري حتى الوصول ليوم ختام وأختيار الملكة، وتشمل الأنشطة التمهيدية الخاصة قبل الحفل النهائي حفل عرض الزى الوطنى، حفل الأزياء المعاد تصنيعها eco dress .

فجاءت أولى فعاليات المسابقة باختيار أفضل 10 دول بملابس البحر، وذلك لتظهر كل متسابقة بجوار البحر أو حمام السباحة الذى يوضح جزء مما تخفيه شواطئ مصر الخلابة، ويقمن بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وما لها من تأثير كبير على العالم اليوم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إليك تصميمات أحدث الفساتين العصرية المناسبة لـ"الأوفر سايز"

ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق بأجمل الفساتين الصيفية الفاخرة والعصرية