إلهام شاهين: أنا كنت خجولة جدا..ودخلت معهد الفنون المسرحية من ورا بابا

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت فتاة خجولة جدًا، حيث كانت تدرس في مدارس بنات منذ الصغر، حتى عندما وصلت لسن الجامعة، قام والدها بتقديم لها في كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، مضيفة: " كنت خجولة أوفر، حتى لما دخلت معهد الفنون المسرحية كانوا بيطلقوا عليا البنت اللي وشها بيحمر".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة "DMC"، مع الفنانة إسعاد يونس: "كنت مقتنعة إني مش هنفع في التمثيل، لأني كنت خجولة أوي، إزاي بقى أواجه الجمهور وأتنقل من شخصية لشخصية"، موضحة أنها قامت بالتقديم في معهد الفنون المسرحية من وراء والدها، حيث كانت تتوقع رفضه التام لتلك الخطوة.

وتابعت: "أنا لا عملت مشاهد أثناء التقديم ولا غيره، أنا قولت كده كده هيسقطوني، وورقي بالفعل كان في كلية لغات وترجمة الأزهر، بس بعتولي قالوا إنك نجحتي، مقدرتش أواجه بابا، بس معهد الفنون المسرحية قال لازم تختاري حاجة من الاثنين لإما هنا لإما كلية اللغات، وكانت العقبة هنا إن بابا لازم يعرف عشان هسحب الورق".

وواصلت إلهام: "الأستاذ كمال ياسين جالي قالي عاوزينك تعملي معانا مسرحية حورية من المريخ، قولتله حورية إيه بس بابا لسه ميعرفش إني دخلت معهد، قالي أنا هاجي وهقنعه، وبالفعل أقعنه، قاله إنت خايف عليا ليه، ده مسرح ولا حد هيمسك إيدها ولا مشاهد خارجة ولا حاجة، وهنطلعها على طول في دور ملاك".