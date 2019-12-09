صور.. مايا خليفة ترتدي فستان زفاف "مكشوف" يظهر وشمها وتاج لامع

فاجأت نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة ذات الأصل اللبناني مايا خليفة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بارتدائها فستان زفاف، عقب مرور شهور على خطوبتها من الطباخ السويدي روبرت أنبديرج.

وظهرت "مايا"، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية، بفستان زفاف أبيض طويل، والذي تميز بأنه "سادة" وخالٍ من أي نقوش، إضافة إلى أنه فضفاض، ومكشوف بمنطقتي الصدر والظهر، وبدون أكمام، ما جعله يظهر وشمها بيدها اليمنى، فضلا عن ارتدائها تاج لامع متوسط الحجم.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على مليوني مشاهدة، وألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "طلي بالأبيض طلي.. يا زهرة نسيان"، و"أنتِ حقا عروس جميلة للغاية"، و"تهانينا ليكِ بحياتِك الجديد مع رجل يحبِك ويتجاهل الماضي"، و"مبروك يا عروسة".

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خطوبة مايا خليفة

أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي، في مارس الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حين عرض عليها روبرت أنبديرج، صاحب الـ 26 عاما، الزواج خلال عشاء رومانسي في شيكاغو.

وكانت "مايا" أعلنت اعتزالها، وتوقفها عن إنتاج أي أفلام جديدة نهائيًا دون رجعة في هذا القرار، وذلك بعدما تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلة إن السبب كان لارتدائها الحجاب في إحدى المشاهد، في ظل أنها تلقت هذا الأمر من منتجي الأفلام، خلال لقاءها مع إذاعة "بي بي سي" البريطانية.