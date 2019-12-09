يعتبر الأرز الأحمر من الأطعمة التي يفضل البعض تناولها لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الأرز الأحمر، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على سي بي سي سفرة. المكونات أرز بسمتي. جمبري. سمك كاليماري. كوب صلصة طماطم. عصير ليمون. 3 ملاعق صغيرة سكر. زبدة. زيت ذرة. ثوم مفروم. Advertisements ماء مغلى. ملح وفلفل. طريقة التحضير شوحي السي فود مع الثوم وزبدة وزيت وملح وفلفل. أضيفى عصير الليمون ويقلب جيدا. أضيفي الصلصة والسكر واستمرى فى التقليب. ضعي الأرز واتركيه يتحمص قليلا مع المكونات. أضيفي الماء واخفضى درجة الحرارة حتى يكتمل النضج.

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