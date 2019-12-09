تسعى الكثير من السيدات للظهور بمظهر لائق يجعلها أكثر جمالًا، لذا يحاولن العناية بالرموش، وتقويتها، فهي من الأمور التي تعتبر من مقومات الجمال.

وإليك نصائح للعناية بالرموش، وفقًا لموقع" مايو كلينيك".

الزيت على الرموش

يمكن وضع بعض قطرات الزيت مثل زيت الخروع أو جوز الهند على الرموش، ومع تكرار الخطوات كل يوم تؤدي إلى نمو الرموش بشكل سريع.

الشاي الأخضر

ومن الطرق أيضًا نقع بعض أوراق الشاي الأخضر في الماء لمدة 15 دقيقة، وبمجرد أن يبرد الماء ضعيه على الرموش واتركيه طوال الليل، ويمكن أيضًا وضع أكياس الشاي الأخضر على العينين لمدة نصف ساعة وسوف تحصل على النتيجة نفسها.

Advertisements

الفازلين

من الممكن دهن الرموش بالفازلين كل ليلة، من خلال فرشاة قديمة، فهي من الطرق التي تعمل على نمو الرموش بشكل سريع.

زبدة الشيا

أيضًا زبدة الشيا من المواد التي تعمل على تحسين نمو الرموش، ويمكن وضع نصف معلقة من زبدة الشيا مع فركها بين أطراف الأصابع، ثم وضعها على الرموش مع تركها طوال الليل.