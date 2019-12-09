صور.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها بأزياء شبابية في أحدث "فوتوسيشن"

خضعت الفنانة ليلى علوي، لـ"فوتوسيشن" بإطلالة شبابية صيفية، أظهرت رشاقتها، بعدسة خالد فضة، في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، الذي نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وظهرت "علوي"، بفستان "أوف شولدرز" أبيض وقصير، الذي تميز بأنه فضفاض، ويحمل نقوش حول منطقة الصدر، من توقيع boutique 17 egypt، فضلا عن قلادة ذهبية اللون، وقراط باللون نفسه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 5 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الحلوة ليلى علوي لسه صغيرة وقمر"، و"الفوتوشوب واضح أوي"، و"ملكة جمال كل القرون".

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يشار إلى أنه منذ أسابيع، احتفلت الفنانة ليلى علوي، بمرور 5 سنوات على تأسيس جروب "الليلاوية"، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وعبرت "ليلى"، عن سعادتها بتأسيس الجروب، الذي شاركها فرحتها في الكثير من الأوقات العائلية: "بيمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية.. قدمتولي فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللي أي حد في الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم في حياته".