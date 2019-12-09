بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ12: كنت بحضر لها الرضعة من كام سنة

شاركت الإعلامية، بسمة وهبة، متابعيها، بصور جديدة من عيد ميلاد ابنتها، صاحبة الـ 12 عامًا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية برفقة زوجها، وابنتها، مقدمة لها هدية، تشمل العديد من مستحضرات التجميل: "كبرت بنوتي الحلوة وتمت الـ12، العيال كبرت أنا مش مصدقة إن دي بنتي اللي كنت بحضر لها الرضعة من كام سنة".

وتابعت: "الله يحميكي يا حبيبتي ويحرسك يا رب وأعيش لما أشوفك عروسة بالطرحة".

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وكانت "وهبة"، شاركت متابعيها، خلال الفترة الأخيرة، بصورة لها مع والديها، عبرت من خلالها عن حبها لهما وصداقتهما المشتركة.

"مين هو الوليف"، السؤال الذي كان بداية ما نشرته "وهبة" عبر حسابها، لتعبر عن صداقتها القوية مع والديها، فتقول: "الشخص اللي بتأنس لوجوده، تألفه وتتآلف معاه.. كل بنت بتحلم تقابل الشريك اللي يمشي معاها الطريق، الطريق بكل ما فيه من لحظات صعبة ولحظات حلوة.. فضلت على طول بحلم بالوليف، اللي شوفت قيمته ومعناه في علاقة أقرب وأغلى الناس".

وتابعت "وهبة" في منشورها: "والدي ووالدتي اللي في كل خطوة كنت بشوف فيهم معنى العلاقة الحقيقية اللي بتجمع ما بين اتنين متجوزين، بعد ما بنعدي مرحلة الحب والبدايات"، لنصفين بيكونوا واحد بجد.. بـ"عصبيتهم وخناقهم".. بـ"عايز تاكل ايه انهارده".. "مش عارف".. "أنت لازم تتعبني".. "يا ستي وأنا مالي أعملي اللي انتِ عايزاه".. الحوار التقليدي اللي عمره ما بيبقى قديم ولا عمره بيكون "تقيل".