"مستقبل كويس لابني".. أم يوسف "مكوجية الغلابة" برأس مال 3 آلاف جنيه

عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، تقريرًا تلفزيونيًا، لسيدة تدعى أم يوسف، تعمل "مكوجية".

وقالت أم يوسف -42 عامًا- إنها بدأت مزاولة المهنة منذ ما يزيد عن 13 عامًا، حيث كان يبلغ ابنها عامًا واحدًا فقط: "أنا بحب الصنعة، نظر الناس ليّ كويسة وجميلة وبتشجعني، وناس بتعدي من قدام المحل وبتقولي الله ينور يا معلم".

وأضافت: "كان ممكن أقول خلاص أنا تعبت وكبرت ومش هكمل، لكن أنا هكمل وهفضل واقفة حتى الموت، عاوزة أعمل مستقبل لابني كويس".

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ولفتت، إلى أن المشروع ليس مكلفًا، حيث يبلغ رأس مالها 3 آلاف جنيهًا فقط: "أتمنى أن يكون عندي محل كبير ومغسلة فيها كل التجهيزات، واتعلمنا من والدتي اللي كانت تاجرة وبتساعد والدتي وإحنا فينا نفس الجينات".

ويروي شقيقها، أنها عندما طلبت منه مساعدتها لكي تتعلم المهنة، ليكن متحمسًا: "قلتلها المهنة صعبة عليكِ بتهد رجالة، وكل ما تتعلم حاجة تشجعني أعلمها غيرها".