كشف الشيف الشربيني، تطورات الحالية الصحية لنجله علاء الشربيني، عقب خضوع الأخير لعملية جراحية في قدميه، استغرقت 5 ساعات، في أحد المستشفيات الكبرى خارج مصر، أمس.
وقال "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ"هن"، إن الحالة الصحية لنجله تحسنت كثيرا، عقب خضوعه للعملية، متابعا: "هو صحته زي الفل الحمدلله، وهيروح البيت النهارده أو بكرة الصبح، يعني خلال ساعات".
ووصف والد علاء الشربيني العملية التي أجراها نجله بـ"البسيطة" و"غير الخطيرة"، متابعا: "هى شوية دوالي، وهو اتخلص منها"، لافتا إلى عودة نجله إلى تقديم برنامج الطهي "قريبا"، مختتما حديثه: "هو مش هيتأخر على جمهوره، ومتشكرين على محبة وسؤال الناس عليه".
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يشار إلى أن مصدر مُقرب من "الشربيني"، أكد أن الأخير كان يُعاني من آلام في قدمه خلال الفترة الأخيرة، بسبب انسداد الشرايين، وهو ما تطلب تدخل جراحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيف الشربيني يكشف لـ"هن" تطورات الحالة الصحية لابنه علاء: "هيروح بيته خلال ساعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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