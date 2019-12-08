الشيف الشربيني يكشف لـ"هن" تطورات الحالة الصحية لابنه علاء: "هيروح بيته خلال ساعات"

كشف الشيف الشربيني، تطورات الحالية الصحية لنجله علاء الشربيني، عقب خضوع الأخير لعملية جراحية في قدميه، استغرقت 5 ساعات، في أحد المستشفيات الكبرى خارج مصر، أمس.

وقال "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ"هن"، إن الحالة الصحية لنجله تحسنت كثيرا، عقب خضوعه للعملية، متابعا: "هو صحته زي الفل الحمدلله، وهيروح البيت النهارده أو بكرة الصبح، يعني خلال ساعات".

ووصف والد علاء الشربيني العملية التي أجراها نجله بـ"البسيطة" و"غير الخطيرة"، متابعا: "هى شوية دوالي، وهو اتخلص منها"، لافتا إلى عودة نجله إلى تقديم برنامج الطهي "قريبا"، مختتما حديثه: "هو مش هيتأخر على جمهوره، ومتشكرين على محبة وسؤال الناس عليه".

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يشار إلى أن مصدر مُقرب من "الشربيني"، أكد أن الأخير كان يُعاني من آلام في قدمه خلال الفترة الأخيرة، بسبب انسداد الشرايين، وهو ما تطلب تدخل جراحي.