منال العبسي تشيد بجهود الجامعة العربية لمناهضة العنف ضد المرأة

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بجهود الجامعة العربية، تجاه حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقتها الأمم المتحدة، ووضعها ضمن أولويات أجندة المنطقة العربية، والعمل على تعزيز حقوق المرأة، ونبذ أي نوع من أشكال العنف، أو الانتهاكات التي تحدث ضدها.

وأكدت "العبسي" في بيان لها، أن الجامعة تدعم المرأة العربية، من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات، التي تعزز من حقوق المرأة، وتدعو للمساواة بين الجنسين، والسعي لوضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضدها، والعمل على وقف الانتهاكات الناتجة في حقها، نتاج لانتشار بعض الثقافات الاجتماعية الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع نسبة ممارسة أشكال العنف ضد المرأة، لـ37% من النساء العربيات، و14% من المتزوجات القاصرات.

وأوضحت "العبسي" أن مشاركة المرأة في المجتمع ومساهمتها في عملية التنمية والتطوير أصبحت لا تقل جهدا او إسهاما عن الرجل، الأمر الذي دعمته القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة بضرورة توفير كافة السبل والإمكانيات لدعم المرأة داخل المجتمع وتعزيز حقوقها وإعطائها فرصة المشاركة في جميع المجالات المختلفة، خاصة بعد تحقيقها لنجاحات عديدة تخطت الحاجز المحلي وتوسعت للعالمية، وفرضت نفسها أمام العالم من خلال إنجازاتها وتجاربها الناجحة.

وطالبت رئيس جمعية نساء مصر، بسن تشريعات جديدة، للتصدي للعنف ضد المرأة، ووضع عقوبات صارمة تجاه قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء بأنواعه، للحفاظ على المرأة ومكانتها داخل المجتمعات العربية.