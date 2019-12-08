قد يتسبب في بتر القدم.. أسباب وأعراض مرض علاء الشربيني

خضع الشيف علاء الشربيني، أمس، لعملية جراحية في قدميه استغرقت 5 ساعات في أحد المستشفيات الكبرى خارج مصر؛ بعد معاناته من انسداد الشرايين.

وقال مصدر مُقرب من الشربيني، إن الأخير كان يُعاني من آلام في قدمه خلال الفترة الأخيرة بسبب انسداد الشرايين، وهو ما تطلب تدخل جراحي.

ويرصد "هُن" أسباب وأعراض مرض انسداد الشرايين، وفقًا لما ذكره موقع "webmd".

ما هو انسداد شرايين القدم؟

مرض انسداد الشرايين، يعني صعوبة نقل الدم إلى باقي الجسم، مثل الذراعيين أو الساقين، وقد يتسبب ذلك في أن يصبح المريض أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية، وقد يصل للبتر في النهاية.

أسباب انسداد شرايين القدم

زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وتراكمها في الشرايين.

التقدم في العُمر، فبعض الأشخاص التي تتخطى أعمارهم الـ 50 أكثر عُرضة لانسداد شرايين الدم في القدم.

الإصابة بداء السكري.

زيادة نسبة الدهون.

ارتفاع ضغط الدم.

السمنة والبدانة.

التدخين.

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أعراض انسداد شرايين القدم

ألم عضلي.

تقلصات.

انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك.

صعوبة عند المشي أو تسلق السلالم.

ألم في الأرداف، والفخذين.

شعور بالحرقة أو التنميل.

تغير لون الساق.

ضعف الساق.

تساقط الشعر.

بطء نمو الأظافر.

صعوبة التئام الجروح أو القروح بالقدم أو الأصبع.