شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المزروعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد راشد سعيد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة علي ربيع هلال المزروعي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أذن للإفراج في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح المزروعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.