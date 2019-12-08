الامارات | «جدارية عام زايد» تطلّ بنسخة مصغّرة في «وير هاوس 48»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جدارية عام زايد» تطلّ بنسخة مصغّرة في «وير هاوس 48» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت نسخة مصغّرة لـ«جدارية عام زايد» تعرض حالياً بفضاء جناح جامعة زايد للفنون، في «وير هاوس 48» بمجمع السركال أفينيو في دبي، انسجاماً مع روح الاتحاد، واحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

يأتي ذلك بعد إعلان المكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن انتقال عرض العمل من الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات، إلى جدار الحرم الجامعي لجامعة زايد في دبي، في إطار تقدير المبدعات المشاركات في العمل، ولتحفيز الأجيال المقبلة من طالبات الفنون الإبداعية.

وكان المكتب الثقافي قد أطلق الجدارية العام الماضي تكريماً لمسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتزامن مع ذكرى توليه - رحمه الله - مقاليد الحكم بالسادس من أغسطس عام 1966، ونفذت بطول بلغ 140 متراً ضمن النسخة الثانية لمشروع «اليدار»، وشاركت فيها 22 طالبة فنون من جامعة زايد، ولعام كامل على الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات، وطرح العمل أربعة موضوعات رئيسة مستوحاة من إرثه ومبادئه وهي: الحكمة، الاحترام، الاستدامة، والتنمية البشرية.

من جهتها، أعربت مديرة المكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، عن سعادتها بالأصداء والإلهام المستمر الذي يحدثه العمل، كونه يوثق ملامح من قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما خلفه لكل الشعوب، كأساس متين لصياغة حاضرهم ومستقبلهم الزاهر.

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ويعتبر جناح كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد في مجمع السركال أفينيو، الذي يحمل عنوان «فضاء جناح جامعة زايد للفنون»، بمثابة المساحة المفتوحة لعرض أعمال فنية بمشاركة طالبات وخريجات وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الفنون والصناعات الإبداعية، جنباً إلى جنب مع منظمي المعارض، من خلال ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش وفعاليات مجتمعية ذات صلة.

المها البستكي:

«العمل يوثق ملامح من قيم وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

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فناناً، والعديد من المجموعات الفنية، يقدمون 41 عملاً في المعرض.