الامارات | أفراح الحميري والحمودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد بجاش محمد الحميري، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سرحان قائد سيف الحمودي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء وزملاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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