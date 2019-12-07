شاهندة المغربي بعد اختيارها حكم مباراة الاتحاد والنصر: "اتفرجوا علينا واحكموا"

حكمتان سيداتان في مباراة واحدة، حيث واصلت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الدفع بحكام سيدات في مباريات كأس مصر، ليجرى اختيار الحكم شاهندة المغربي "حكم رابع" في مباراة الاتحاد والنصر بدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

نجحت ابنة محافظة الإسكندرية، شاهندة المغربي، في اقتحام مجال التحكيم، الذي كان حكرا على الرجال، بعدما أصبح اسمها على قائمة حكام مباريات كرة القدم في الملاعب.

مشوار طويل، وبفضل اجتهادها المستمر، تمكنت "شاهندة"، من الحصول على بطاقة تحكيم رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في دوري الناشئين المصري، وفق حديثها لـ "الوطن".

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استطاعت صاحبة الـ 28 عامًا، بعد مشوارها الحصول على لقب "شاهندة كولينا"، من الجماهير المصرية، وذلك نسبة للحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا.

دخلت "شاهندة"، المجال الكروي منذ 14 عامًا، لتقتحم مجال التحكيم منذ 2014، لتتمكن أن تتحول إلى حكم دولى عام 2017.

قررت الابتعاد عن لعب الكرة والاتجاه إلى مجال التحكيم لأنه المجال الذي حلمت به منذ طفولتها، "من صغري بمسك الصفارة وبتمنى أكون حكم، دخلت مجال التحكيم بعد انضمامي لاتحاد الكرة وإجراء اختبارات اللياقة البدنية".

ردود أفعال إيجابية بعد تحكيم مباراة اليوم، لم تتوقعها، "أول مباراة النهاردة يكون فيها 2 حكم سيدات والحمدالله عملنا ماتش على أعلى مستوى مكنش في أي مشاكل، الناس كلها النهاردة كانت مبسوطة وفرحت جدا من ردود الأفعال الإيجابية".

تتذكر "شاهندة" الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الكروي، "في بداية مشواري مكنش في اقتناع أن التحكيم تكون واحدة ست وأحب أقول للناس دي اتفرجوا علينا وبعدين احكموا ننفع في مجال التحكيم ولا لا".

تحلم الفتاة العشرينية التحكيم في مباريات الدوري الممتاز، وكأس العالم، لذلك تعمل جاهدة لتحقيق حلمها، ووجهت الشكر للجنة الرئيسية باتحاد الكرة على الثقة في التحكيم النسائي بالمباريات.