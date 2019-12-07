شرب المياه والاستحمام.. نصائح هاني الناظر لفصل الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن جلد الإنسان هو حائط الصد الطبيعي الأول، الذي يحمي كل الأجهزة الداخلية للجسد، ويواجه المؤثرات الخارجية: "الجلد هو غطاء الجسم.. الله يكون في عونه شايل كتير".

وأضاف "الناظر"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن تغيير الفصول، يؤدى لتنوع الأمراض والفيروسات، التي من الممكن أن تضر بجسد الإنسان، موضحًا أن كبار السن، يواجهون جفاف في الجلد: "بتوصل أن الواحد بيحس أنه عايز يهرش في الجلد.. وده نوع من جفاف الجلد".

Advertisements

وأكد أن عدم شرب المياه في فصل الشتاء، يضر بالإنسان: "لازم نشرب من 3 لـ4 لتر مياه متوزعين على مدار الـ24 ساعة.. المياه هي الحياة"، مشيرًا إلى أن استحمام البعض بالمياه الباردة شتائا، مضر بالجلد علميا: "الجلد التغذية بتاعته بتيجي من الأوعية الدموية، ولما أتعرض للبرد الشديد، الأوعية الدموية بتنقبض، والدم بيكون قليل، ولما الدم ميوصلش للجلد بيحصل جفاف".

وتابع: "من مشاكل الشتاء ظهور القشرة، ولعلاج ده استخدام أي شامبو للقشرة، بغسل بيه شعري وبعدين أعمل تدليك تاني لفروة الرأس، وأسيبه فترة من 5 لـ8 دقايق، وبعدين أشطفه، والقشرة مش في الشعر القشرة في جلد الرأس، والشامبو بيحتوى على مادة دوائية، بتمنع القشرة ولابد أني أسيبه".