هاني الناظر عن الإصابة بالسرطان جراء استخدام الميكروويف: "تخاريف"

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن تسخين الطعام في "الميكروويف"، لا يسبب الإصابة بالسرطان: "كلام غير علمي وتخاريف".

وأضاف "الناظر" خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن معاهد بحوث السرطان الدولية، أكدت أن تسخين الطعام في الميكروويف، واستخدام "مرقة الدجاج" لا يسببان السرطان: "ده كلام غير علمي"، موضحًا أن الخطأ في استخدام الميكروويف، هو طهي الطعام به: "مينفعش أطبخ فيه لأنه بيفقد القيمة الغذائية في الغذاء".

Advertisements

وأكد أن استخدام "الليفة"، أمر مضر في حال استخدمه أكثر من شخص: "احنا البلد الوحيد في العالم اللي بنستخدمها، ولما بيكون لونها غامق بتكون فيها ميكروبات"، مشيرًا إلى أن الاستحمام بالصابون، أمر كاف للغاية للتخلص من الجراثيم والميكروبات: "احنا بس اللي بنحب الليفه علشان عاملة زي الصنفرة.. وده مش صح".

وتابع: "أنا بنصح الناس دايما الاستحمام بصابونة الجلسرين، للكبار والصغار للجسم فقط، هي صابونه آمنة ليس لها أثار جانبية، وكويسة جدا لمرضى الحساسية الأجزيما والإرتكاريا.. صابونة ممتازة".