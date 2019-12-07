حرصت الفنانة شريهان في رسالة مؤثرة، على التعبير عن شكرها لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وذكرت: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي.. قلبي بيشكركم جميعاً.. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي.. حبكم حياة".
وعبَّر متابعوها عن حبهم لها، وجاءت من ضمن التعليقات: "بنحبك يا أجمل قلب، الدنيا كلها بتحبك يا شيري انتي جزء من حياتنا".
وتحتفل شريهان بعيد ميلادها الـ55، فهي من مواليد 6 ديسمبر عام 1964، ولها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولكن أكثر ما تميزت فيه هو "الاستعراض"، واستطاعت بكل المقومات التي تملكها أن تكون واحدة من أبرز الاستعراضيات على مستوى العالم، فلها صفحات تعريف خاصة بها على المواقع الأجنبية، كما تحتفي بها المجلات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان في رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها: شكرا لكل من أسعد قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.