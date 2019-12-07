"القومى للمرأة" يبدأ اليوم المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب في سوهاج

فى إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "احميها من الختان" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري، بدأت اليوم فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب فى محافظة سوهاج.

استهدفت 9402 من السيدات والرجال والأطفال بمراكز (سوهاج، طهطا، المراغة، أخميم، المنشاة) بالمحافظة، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وذلك بالاعتماد على الواعظات والراهبات .

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" تنقسم إلى مرحلتين، حيث تنطلق فعاليات المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجارى، فيما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل فى 8 محافظات هى (الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.