منها الزبادي.. أطعمة تحتوي على كميات سكر أكثر مما تتوقع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعد السكر الأبيض العدو الأول لمتبعي الحميات الغذائية، لذا يهرب الكثير من تناوله بشكل مباشر أو إضافته إلى المشروبات خاصة أن له أضرار متعددة، ويعتمدون على بعض الأطعمة الصحية ولكن لا يعلمون أنها قد تكون غنية بالسكر

الكونسلتو يستعرض في الصفحات التالية أبرز الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، وفقا لما نشره موقع healthline.

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