محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يعد السكر الأبيض العدو الأول لمتبعي الحميات الغذائية، لذا يهرب الكثير من تناوله بشكل مباشر أو إضافته إلى المشروبات خاصة أن له أضرار متعددة، ويعتمدون على بعض الأطعمة الصحية ولكن لا يعلمون أنها قد تكون غنية بالسكر
الكونسلتو يستعرض في الصفحات التالية أبرز الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، وفقا لما نشره موقع healthline.
للمزيد عن أطعمة تحتوي على كميات سكر أكثر مما تتوقع.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر منها الزبادي.. أطعمة تحتوي على كميات سكر أكثر مما تتوقع (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.