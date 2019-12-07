البرازيل تحصد اللقب ومصر الوصيفة الثانية.. تفاصيل حفل ختام ملكة جمال المراهقات

حصدت البرازيل لقب ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة 2019، خلال الحفل الختامي، الذي أُقيم أمس، الجمعة، بفندق الماسة، والذي أحيته الفنانة مروة نصر، بحضور إعلامي كبير، مع العديد من خُبراء الموضة والتجميل.

بينما فازت البرتغال بلقب الوصيفة الأولى، في حين حصلت مصر على لقب الوصيفة الثانية وذلك من أصل 21 متسابقة من جميع أنحاء العالم.

ويرصد "هُن" تفاصيل الحفل الختامي

بدأ الحفل، بعرض كل متسابقة على المسرح الزي الوطني لدولتها، والذي يعبر عن حضارتها، وما يميز بلدها، ومن ثم قامت كل متسابقة بالتعريف عن نفسها وعمرها، والمشروع الخاص بها.

اجتمعت المتسابقات الـ 21 على تقديم رقصة جماعية على المسرح، وذلك أمام لجنة تحكيم المسابقة التي ضمت كلًا من الدكتور آمال رزق رئيسة المسابقة، وسوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال 2019، ومصمم الأزياء أحمد مغازي، باتريشيا ميس إيكو إنترناشونال، الممثل إدوارد، وخبيرة التجميل سمية عزوز.

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وصعدت الفنانة مروة نصر على المسرح، وقدمت مجموعة من أغانيها التي طرحتها في ألبومها الأخير.

الجدير بالذكر أن المتسابقات تأهلن إلى المسابقة بعد أن حصلت كل متسابقة على لقب ملكة جمال المراهقات على بلدانهن، وقد خضعن للعديد من التحديات وصولا لختام مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة عام 2019.