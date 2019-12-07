ينتظر مولود برج "العذراء "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أسبوع مميز

مهنياً: اسبوع حلو نشيط جيد مفيد ومثمر تساعدك تاثيرات المشتري زحل وبلوتون من الجدي والقمر واورانوس من الثور ان الحظ يبرم بطريقة توصلك الى القمة الى تحقيق الاهداف بحيث تسجل نقاطًا لصالحك وتحرز الأرباح وقد تحقق نجاحاً غير منتظرفي كافة المجالات . ما يجعلك تعبّر عن نفسك بسهولة ، تبتسم لك الظروف وتقوى الحظوظ وتخطط لطرح مشروع جديد وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار لذلك بادر الى انجاز العمل السريع والمدروس فترة ناشطة جدا وحيوية على مختلف الآصعدة لكن قد تعاني تقلبات في المزاج وتراجع في الحظوظ او من وعكة صحية نتيجة انتقال القمر يومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك من القوس من الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل ان التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً ستؤذي مصالحك واستقرار موقعك لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك.ان مراوحة المكان أو المماطلة والخمول اعداؤك سوف تتبدل الاوضاع لصالحك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى السرطان فتتحضر الاجواء لمساندتك ولدعمك بطريقة كبيرة تعاون وتفهم اجواء ممتازة رائعة فتمنحك الحظوظ النجاح والأرباح المادية والمعنوية والتطورات السعيدة إلى جانب استثمارات وصدف مهمةكل ما هو مطلوب منك ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة وان تخطط بدقة حتى تنجح.

عاطفياً: اسبوع ايجابي ورمانسي جدا اسبوع الحب والارتباطات والمصالحات اسبوع يقرب المسافة بين الاحباء كما يتحدث كوكب الزهرة من برج الجدي الترابي الصديق عن لقاءات شيقة واحاديث ممتعة ومهارة في التعبير عن الذات هذا ما عدا الاطلالة الانيقة والشكل الجذاب للعازب, يسود الود والتفاهم. تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر هذا الأسبوع، ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائكة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات.

قد يهمك أيضاً :