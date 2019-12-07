ينتظر مولود برج "الأسد "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول امتحان صعب

مهنياً: اسبوع مهم يمتحنك ويقدم لك كل فرص النجاح والتوسع والانتشار الشمس الموجودة في برج القوس والقمر في الحمل يوم السبت يدعمان خطواتك ما يجعلك الاكثر حظا بين الابراج لكن سوف تتناقض التاثيرات الفكية يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الثور اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فتشعر ان الظروف صعبة والاضواء مسلطة عليك انت امام امتحان مطلوب منك الجهوزية التامة والابتعاد عن الخلافات والابتعاد عن فتح ملفات دقيقة بصراحة ايام ضعيفة وغير سهلة تضطر الى تغيير برنامجك واساليبك اكثر من مرة وذلك تحت ضغط التطورات والتغييرات والاحداث المفاجئة التي تسبب لك التشويش وتنذر باحتكاكات ومواجهات ونوايا سيئة تتحسن الاجواء وتبدأ المرحلة الايجابية مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء التي تشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس ما يجعلك تتقدم بخطوات كبيرة وسيكون بانتظارك صفحة جديدة لقد حان الوقت لتؤمن بقدراتك فأنت ذكي ونشيط فلا تنقصك سرعة البديهة ولا الجرأة لطرح افكارك وللانطلاق والتقدم ايام جيدة حاول ان تستفيد منها لكن سوف يتبدل الوضع الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى السرطان وتدخل في عطلة اسبوع صعبة راكدة تأخير بلبلة خيبة امل تراجع تعب على كافة الاصعدة كن حذرا ونظم اعمالك جيداً اسبوع غريب متطلب ممنوع التسرع ممنوع الارتجالية والتهور.

عاطفياً: بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً سعيداً وناجحاً يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم تحت تاثير كوكب الحب الموجود في برج الجدي فيكون الجو العام واعد بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك كوكب الزهرة مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. تكثر الدعوات والاجتماعيات وتأتيك المجاملات من الشريك والاهل والاصدقاء .للعازب, تُحاط بالحب وتعمل جاذبيتك على كسب المعجبين. فقد تتعدّد الخيارات امامك، وربما تعيش ازدواجية او اكثر على الصعيد الشخصي

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